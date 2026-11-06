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        Kastamonu'da kuvvetli sağanak ile kar yağışı bekleniyor

        Kastamonu'da hafta sonu kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 20:09 Güncelleme:
        Kastamonu'da kuvvetli sağanak ile kar yağışı bekleniyor

        Kastamonu'da hafta sonu kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, 7 Kasım Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren kentin kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanağın etkisini göstereceği belirtildi.

        Yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı görüleceği aktarılan açıklamada, Karadeniz açıklarında rüzgarın hızının saatte 75 kilometreye ulaşmasının beklendiğine işaret edildi.

        Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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