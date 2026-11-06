Kastamonu'da kuvvetli sağanak ile kar yağışı bekleniyor

Valilikten yapılan açıklamada, 7 Kasım Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren kentin kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanağın etkisini göstereceği belirtildi.

Kastamonu'da hafta sonu kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

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