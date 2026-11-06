Bakan yardımcısı Boyraz'dan Kastamonu Valisi Dallı'ya ziyaret

Ziyarette AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu da yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek UFEST Gençlik Festivali'ne katılmak üzere kente gelen Boyraz, Valilik ziyaretinde Bakanlığın Kastamonu'daki yatırım ve çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı makamında ziyaret etti.

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