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        Bakan yardımcısı Boyraz'dan Kastamonu Valisi Dallı'ya ziyaret

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Bakan yardımcısı Boyraz'dan Kastamonu Valisi Dallı'ya ziyaret

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı makamında ziyaret etti.

        Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek UFEST Gençlik Festivali'ne katılmak üzere kente gelen Boyraz, Valilik ziyaretinde Bakanlığın Kastamonu'daki yatırım ve çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Dallı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Boyraz'a hediye takdim etti.

        Ziyarette AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu da yer aldı.

        Galeri
        Galeri

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