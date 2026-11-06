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        Başkan Arslan, Kastamonu'da merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

        Kastamonu'da il merkezinde görev yapan mahalle muhtarları, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Başkan Arslan, Kastamonu'da merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

        Kastamonu’da il merkezinde görev yapan mahalle muhtarları, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ı makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kastamonu’da il merkezinde görev yapan mahalle muhtarları, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ı ziyaret etti. Taşköprü Belediyesinde gerçekleşen ziyarette Başkan Arslan, Kastamonu merkez mahalle muhtarlarını ağırlayarak kendileriyle bir süre sohbet etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, muhtarların yerel yönetimlerle vatandaşlar arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirterek, "Kastamonu merkez muhtarlarımızı belediyemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Nazik ziyaretleri dolayısıyla kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyor, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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        Mahalle muhtarları ise Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’a hem Taşköprü’deki muhtarlara hem de Kastamonu’da muhtarlara verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu.

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