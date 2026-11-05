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        Kastamonu'da alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 20:43 Güncelleme:
        Kastamonu'da alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi

        Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

        Olay, Taşköprü ilçesi Gizlice Mahallesi Delibey Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Taşköprü Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Büyük çapta maddi hasar meydana gelen otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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