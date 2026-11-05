Başkan Kavaklıgil duyurdu: Tosya'dan geçen İncesu Deresi ıslah edilecek

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya Belediyesi’nin girişimleri neticesinde ilçeden geçen İncesu Deresi’nin ıslahı için hayata geçirilen projenin ihalesinin 30 Kasım’da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Tosya Belediyesi’nin girişimleriyle hayata geçirilen projeyle ilçeden geçen İncesu Deresi ıslah edilecek. Projenin ihalesinin Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 30 Kasım’da gerçekleştirileceğini duyuran Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 2024 yılından itibaren devam eden istişareleri ve DSİ ile işbirliği içerisindeki çalışmaları neticesinde projenin hayata geçirildiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

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Projenin ilçe için önemine değinen Başkan Kavaklıgil, "Yaklaşık 34 sene önce şehrimizin içerisinde geçen Kuru Çayımızın ıslahını gerçekleştirerek şehrimize daha yakışır, taşkınlarda önlemini daha iyi alabileceğimiz hale Devlet Su İşlerimizin desteğiyle getirmiştik. Bahçelievler Mahallemizden sonraki Devrez’e kadar olan kısmı bakirdi. Bunun için 2024 yılından bu tarafa, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz ve Genel Müdürlüğümüz ile istişare içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Şükürler olsun, 30 Kasım’da Bahçelievler Mahallemizde başlayıp Devrez’e kadar olan Kuruçayımızın hem aksları hem de bakir olan kısımları dere ıslahıyla tamamlayıp şehrimizin bir mağduriyetinin daha giderileceği, bir görüntü kirliliğinin giderileceği ve yağışlarda daha korunaklı hale geleceği projenin ihalesi gerçekleşecek. Biz hem kamusal alanda hem de belediyecilik hizmetlerinde Tosyamız için çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettireceğiz" dedi.

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"Bu hizmeti de şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerine yer veren kavakıgil, "Tabii bu işi şehrimize kazandırmada bizlere destek olan ve ihalenin gerçekleşmesini sağlayan başta Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya ve bir dizi çalışmaları birlikte yürüttüğümüz DSİ Bölge Müdürlüğümüz ve DSİ Genel Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Biz çalışacağız, Tosya kazanacak. Tosya’nın eksikliklerini, sıkıntılarını, problemlerini gidermeye devam edeceğiz. Bize inanmaya, güvenmeye devam edin. Bizler çalışacağız, Tosya kazanacak. Kuruçayımızın ıslahı, memleketimize, hemşehrilerime hayırlı olsun" diye konuştu.