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        Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 20:28 Güncelleme:
        Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Başakçay köyünde mantar toplamak için ormanlık alana giden K.K'den (39) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım talebinde bulundu.

        Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

        Yapılan aramada, ayı saldırısı sonucu yaralandığı belirlenen K.K, ormanlık alanda bulundu.

        Sağlık ekiplerince Azdavay Devlet Hastanesine kaldırılan K.K, tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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