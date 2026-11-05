Kastamonu'da çöken köy yolu ulaşıma kapandı

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde Derebucağı, Gökçeler, Çukurçal, Menük ve Öveçler köylerine ulaşım sağlanan yol, derenin debisinin yükselmesi sebebiyle çöktü. Yol, ekipler tarafından geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Vatandaşların alternatif yol üzerinden köylere ulaşım sağlayabileceği belirtildi.

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