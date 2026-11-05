Kastamonu'da alevlere teslim olan ev küle döndü

Olay, Bozkurt ilçesi İlişi Köyü Mahmut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan boş vaziyetteki evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.