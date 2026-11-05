Kastamonu'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor

İnebolu'nun bazı köy yollarında da heyelan ve çökmeler meydana geldi.

Yol üzerinde biriken taş ve molozların kaldırılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

İnebolu'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskını yaşandı, heyelan ve çökmeler meydana geldi.

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