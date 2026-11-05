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        Taşköprü'de park halindeki otomobil yandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Taşköprü'de park halindeki otomobil yandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Gizlice Mahallesi'nde A.T'ye ait 37 AU 934 plakalı park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın, sokakta park halinde bulunan diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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