Taşköprü'de park halindeki otomobil yandı

Alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gizlice Mahallesi'nde A.T'ye ait 37 AU 934 plakalı park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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