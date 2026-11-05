Bozkurt'ta çıkan yangında 2 katlı ev yandı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev yandı.
Giriş: 05.11.2026 - 11:15 Güncelleme:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev yandı.
İlçeye bağlı İlişi köyünde henüz bilinmeyen nedenle Ahmet Akkaya'ya ait kullanılmayan iki katlı ahşap evde yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Bozkurt Belediyesi itfaiye ekipleri ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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