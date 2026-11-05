Bozkurt'ta çıkan yangında 2 katlı ev yandı

İlçeye bağlı İlişi köyünde henüz bilinmeyen nedenle Ahmet Akkaya'ya ait kullanılmayan iki katlı ahşap evde yangın çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.