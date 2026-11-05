Kastamonu'da heyelan nedeniyle yol çöktü
KASTAMONU'nun Cide ilçesinde kuvvetli yağışların neden olduğu heyelanda çok sayıda köyü birbirine bağlayan grup yolu çöktü.
Giriş: 05.11.2026 - 12:23 Güncelleme:
KASTAMONU'nun Cide ilçesinde kuvvetli yağışların neden olduğu heyelanda çok sayıda köyü birbirine bağlayan grup yolu çöktü.
Cide ilçesinde etkili olan yağışların ardından Çukurçal mevkisindeki grup yolunda heyelan meydana geldi. Çukurçal, Gökçeler, Menük, Öveçler ve Derebucağı başta olmak üzere birçok köyün ulaşımını sağlayan grup yolu araç geçişine kapatılırken, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.
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