Kastamonu'da sağanak köy yollarına zarar verdi

Emirler, Karakadı, Nenepınarı, Himmettepe ve Hacıahmet köylerinin yolları sel suyunun taşıdığı taş, moloz ve balçıkla kaplandı.

Cide'de dünden bu yana etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Olucak, Çukurçal ve Gökçeler köylerini ilçeye bağlayan grup yolunda ise çökme meydana geldi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım aksadı.

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