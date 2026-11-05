Kastamonu'da heyelan nedeniyle kara yolunda çökme oluştu
Kastamonu'da heyelan nedeniyle Çatalzeytin-Abana kara yolunda çökme meydana geldi.
Giriş: 05.11.2026 - 15:59 Güncelleme:
Kastamonu'da heyelan nedeniyle Çatalzeytin-Abana kara yolunda çökme meydana geldi.
Bölgede sağanağın etkisiyle meydana gelen heyelan yüzünden Çatalzeytin ile Abana arasındaki kara yolunun Ginolu mevkisinde çökme oluştu.
Yolun bir şeridi kullanılamaz hale gelirken, Karayolları ekipleri hızla harekete geçti.
Ekipler, ulaşımın kontrollü sağlandığı yolun onarılması için çalışma yürütüyor.
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