Kastamonu'da heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Giriş: 05.11.2026 - 16:16 Güncelleme:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Bozkurt ilçesi ile Hamza Mahallesi arasındaki kara yolunda, dünden beri etkili olan şiddetli yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi.
Üst kısımlardan kayan toprak, yolu kapattı.
Bozkurt Belediyesi ekipleri yolun yeniden ulaşıma açılması için bölgede çalışma başlattı.
Mahalleye ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ