Kastamonu'da heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı

Bozkurt ilçesi ile Hamza Mahallesi arasındaki kara yolunda, dünden beri etkili olan şiddetli yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

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