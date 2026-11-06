Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Köy köy dolaşıp doğadan toplanan mantarları satın alıyor

        Köy köy dolaşıp doğadan toplanan mantarları satın alıyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yaşayan Bülent Yanıkkaya, vatandaşların doğadan topladığı mantarları satın alarak toptancılara veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Köy köy dolaşıp doğadan toplanan mantarları satın alıyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yaşayan Bülent Yanıkkaya, vatandaşların doğadan topladığı mantarları satın alarak toptancılara veriyor.

        Havaların yağışlı ve sıcak gitmesine bağlı olarak bu yıl Kastamonu'da doğada bolca kanlıca ile diğer mantar türleri yetişti.

        Ağlı ilçesinde restoran işletmeciliği yapan Yanıkkaya, akşam saatlerinde minibüsüyle yola çıkarak köyleri ziyaret ediyor.

        Vatandaşların gün boyu ormandan topladığı mantarları satın alarak farklı illerdeki toptancılara gönderen Yanıkkaya, bölgede yaşayan vatandaşların bütçesine katkı sağlıyor.

        Yanıkkaya, AA muhabirine, her akşam Küre Dağları'nın eteklerindeki köyleri ziyaret ederek vatandaşların topladığı mantarları aldığını söyledi.

        REKLAM

        Günde bazen bir, bazen bir buçuk ton mantar aldığını belirten Yanıkkaya, şöyle devam etti:

        "Bazen 02.00-03.00'lere kadar köyleri dolaşırız. Aşağı yukarı bir aydır mantar bolluğu var. Daha fazla da olabilir, kesilebilir de hava şartlarına göre. Ülkemizin her yerinde bol olduğu için fiyatlar biraz düşük.

        Aldığım mantarları toptancılara ulaştırıyorum. İstanbul'da, büyük şehirlerimizde, iç pazarda satılıyor. Ben her türlü mantarı alıyorum, kanlıca, bolet, sığır dili, borazan, civciv bacağı gibi. İhracat yapan firmalara da gönderiyoruz."

        - Sabah erken saatlerden akşama kadar mantar topluyorlar

        Fırıncık köyü sakinlerinden Sami Kaya, ormanlardan mantar topladıklarını dile getirerek, "Kır, bayır dolaşıyoruz. Havaya bağlı olarak her gün çıkmaya çalışıyoruz." dedi.

        REKLAM

        Güler Kaya, gün boyu mantar aradıklarını vurgulayarak, "Sabah kalkıyoruz, kahvaltıyı yapar yapmaz ormana gidiyoruz. Ormanda eşimle mantar topluyoruz. Akşam mantarcı abi geliyor, alıyor. Her sene olmuyor ama bu sene çok mantar var. İki kişi günde 40 kiloya kadar mantar topladığımız oluyor." diye konuştu.

        Akdivan köyünde yaşayan Kenan Sipahi de genelde kanlıca mantarı topladığına işaret ederek, şunları anlattı:

        "Bu Allah'ın verdiği bir lütuf, köylüye de bir kazanç. Her türlü yemeği yapılabilir. Günde ortalama 100-120 kilogram topluyoruz, bazen 150 kilogramı buluyor. Gelip alıyorlar, köylü için çok güzel bir kazanç oluyor."

        REKLAM

        Halil Sipahi de mantarın bölge için gelir kaynağı olduğunu belirterek, "İki sene mantar olmamıştı ama bu sene bol. Kanlıca mantarı zamanında toplarsan lezzetli bir mantardır." değerlendirmesinde bulundu.

        Hikmet Dana da kardeşiyle saat 10.00 gibi mantar toplamaya çıktığını dile getirerek, "Günde yaklaşık 10 saatte 80 kilo mantar topladık. Kilosu 70-80 liraya satıyoruz. Toplamak için başka ilçelerden gelenler de var." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Derelerden sürüklenen ağaç parçaları sahili kapladı
        Derelerden sürüklenen ağaç parçaları sahili kapladı
        Kastamonu'da umre kafilesine eğitim
        Kastamonu'da umre kafilesine eğitim
        Başkan Arslan, Kastamonu'da merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
        Başkan Arslan, Kastamonu'da merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi
        Kastamonu'da alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi
        Kastamonu'da alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi
        Başkan Kavaklıgil duyurdu: Tosya'dan geçen İncesu Deresi ıslah edilecek
        Başkan Kavaklıgil duyurdu: Tosya'dan geçen İncesu Deresi ıslah edilecek
        Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
        Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı