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        Derelerden sürüklenen ağaç parçaları sahili kapladı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan yağışların ardından debisi yükselen derelerin sürüklediği ağaç parçaları, sahili kapladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Derelerden sürüklenen ağaç parçaları sahili kapladı

        Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde etkili olan yağışların ardından debisi yükselen derelerin sürüklediği ağaç parçaları, sahili kapladı.

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle debileri yükselen dereler, ağaçları Karadeniz’e sürükledi. Yağış sonrasında etkili olan fırtına sebebiyle İnebolu ilçesinde denize sürüklenen ağaç parçaları sahile vurdu. Bazı vatandaşlar sahili kaplayan odun parçalarını yakacak olarak topladı. İlçede yer yer 78 metreyi bulan dev dalgalar ise sahili dövdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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