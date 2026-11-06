Derelerden sürüklenen ağaç parçaları sahili kapladı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle debileri yükselen dereler, ağaçları Karadeniz’e sürükledi. Yağış sonrasında etkili olan fırtına sebebiyle İnebolu ilçesinde denize sürüklenen ağaç parçaları sahile vurdu. Bazı vatandaşlar sahili kaplayan odun parçalarını yakacak olarak topladı. İlçede yer yer 78 metreyi bulan dev dalgalar ise sahili dövdü.

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