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        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Kastamonu'da öğrencilere yatırımları anlattı:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Kastamonu'da öğrencilere yatırımları anlattı:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" söyleşisinde, Kastamonu Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 20:09 Güncelleme:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Kastamonu'da öğrencilere yatırımları anlattı:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" söyleşisinde, Kastamonu Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.

        Boyraz, Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen "Ulaştırma Festivali" kapsamında, Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide, Türkiye'nin stratejik öneminden bahsetti.

        Türkiye'de 2000'li yılların başında araç sayısının 6 milyon, kazalardaki ölüm oranının ise 5,72 olduğunu belirten Boyraz, "Şimdi 36 milyon araç var, kazalardaki ölüm oranı 0,98. Projelerinizi insan odaklı, doğaya saygılı yaparsanız karşılığında matematiksel olarak rakam çıkar. Bunu sıfırlamak mümkün değil ama azaltabiliriz." diye konuştu.

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        Türkiye'nin birçok noktasına tünel yaptıklarını anlatan Boyraz, "Son yıllarda bin kilometreye yakın tünel açtık. Geçen yıl 52 kilometre uzunluğunda tüneli milletimizin hizmetine sunduk. Sevenlerin hasreti sona ersin, ayrılık olmasın diye yapıyoruz bunları." ifadesini kullandı.

        Türkiye'nin her yerinde havalimanları olduğuna işaret eden Boyraz, "İstanbul Havalimanı yapılırken, 'Burada uçak mı uçar, kuşlar bile uçmuyor' eleştirileri yapıldı. Havalimanı yapılırken mühendisler, teknik elemanlarla çalışıyorsunuz, 'Göç yolda düzülür' mantığıyla değil. Ortada veriler var. Bir sürü olumsuz cümle kullanıldı ama şu an bu havalimanı dünyanın sayılı havalimanlarından biri. Günde 1780 uçak inip kalkıyor. İstanbul Havalimanı'nda aynı anda 3 uçak havalanıyor." bilgisini paylaştı.

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        Demir yolu yatırımları ile ilgili de bilgi veren Boyraz, şunları kaydetti:

        "2009 yılına kadar Türkiye'de 1 kilometre hızlı tren hattı yoktu. Bugün 2 bin 200 kilometre var. 4 bin 800 kilometre de yapılıyor. Hedefimiz 14 bin kilometre demir yolu ağını 28 bin 500 kilometreye çıkarmak. Bunun için projelendirme yaptık. Bugüne kadar bakanlığın bütçesinden en fazla pay kara yollarına gidiyordu, şimdi demir yollarına geçti. Elimizdeki imkanları kullanarak, sırasını dikkate alarak, önce neresi yapılması gerekiyorsa orayı yapıyoruz. Trene binen 48 saatte Türkiye'nin her yerini dolaşacak."

        Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da programda selamlama konuşması yaptı.

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        AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve öğrencilerin katıldığı program, Turistik Doğu Ekspresi bileti için yapılan çekilişle sona erdi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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