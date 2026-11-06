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        Kastamonu'da kar ağaçları beyaza bürüdü, manzara mest etti

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde yağan kar ağaçlar üzerinde oluşturduğu manzarayla mest etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Kastamonu'da kar ağaçları beyaza bürüdü, manzara mest etti

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde yağan kar ağaçlar üzerinde oluşturduğu manzarayla mest etti.

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde dün gece saatlerinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Ağaçları beyaza bürüyen kar mest eden görüntülere sahne oldu. Sonbahar mevsiminde renk cümbüşünün yaşandığı ormanlık alanda ağaçların beyaza bürünmesiyle ortaya çıkan manzara mest etti. İhsangazi ilçesine bağlı Arazya köyü mevkiinde kış ve sonbaharın bir arada yaşandığı ormanlık alan havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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