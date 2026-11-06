Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde de zaman zaman kar etkili oluyor.

Bölgedeki kar ve sis manzarası dron ile kaydedildi.

Ilgaz'dan sonra en yüksek dağ olan Yaralıgöz Dağı ve çevresindeki ormanlar, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.

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