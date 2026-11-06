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        Kastamonu Üniversitesinde "Ulaşım Festivali"

        Kastamonu Üniversitesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın katılımıyla "Ulaşım Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 20:39 Güncelleme:
        Kastamonu Üniversitesinde "Ulaşım Festivali"

        Kastamonu Üniversitesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın katılımıyla "Ulaşım Festivali" düzenlendi.

        Kastamonu Üniversitesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Ulaşım Festivali (UFEST) çerçevesinde "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı konferans gerçekleştirildi. Merkezi Kütüphane Sezai Karakoç Salonu'nda düzenlenen konferansa Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz katıldı.

        Konferansın açılışında konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Türkiye'nin son yıllarda kara yolu, demir yolu, hava yolu, denizcilik ve haberleşme alanlarında gerçekleştirdiği büyük yatırımlarla ulaştırma altyapısını önemli ölçüde geliştirdiğini ve bölgesinde olduğu kadar dünyada da stratejik bir konuma ulaştığını ifade etti. UFEST gibi organizasyonların, Türkiye'nin ulaştırma alanındaki birikimini gençlerle buluşturması ve geleceğin teknolojilerine ilişkin vizyonun birlikte şekillendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Rektör Topal, bu tür etkinliklerin gençlerin hayal gücünü, araştırma azmini ve üretme iradesini desteklediğini vurguladı. Öğrencilerin özellikle ulaştırma teknolojileri, akıllı şehirler, elektrikli ve otonom araçlar, sürdürülebilir mobilite, lojistik, yazılım, yapay zeka ve haberleşme gibi alanlarda geliştirecekleri fikirlerin Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesine önemli katkılar sağlayacağına inandığını dile getiren Rektör Topal, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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        "Türk dünyasında da gönüllere köprü kuruyoruz"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ise, "Sadece köprü yapmıyoruz ayrıca Azerbaycan'a gönüllere de köprü kuruyoruz, Türk dünyasında da gönüllere köprü kuruyoruz. Ümit Burnundan dolaşan ürün 45 gün, Süveyş Kanalından 35 gün sürüyor. Türk dünyasından gelip Zengezur ile birleştiğinde 18 gün sürüyor. Bu hat bin 200 kilometre olacak ve Türkiye'ye gelecek. Bu hattı Türk mühendisleri ile müteahhitler yapacak. Yaklaşık 20 milyar dolarlık bir proje. Bu hatta otoyol, demir yolu, deniz hattı, tren hattı gibi yollar yapılacak. Bu koridor Türkiye'den geçecek. İran Savaşında Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol piyasası alabora oldu, petrol fiyatları arttı. Türkiye'de en basitinden uçak biletleri arttı. Eğer bu hat olmuş olsaydı alternatif olduğu için bu krizler yaşanmamış olacaktı. Hicaz Yolu da 100 yıllık bir rüyadır, bunun görüşmeleri devam ediyor, inşallah bunu da en kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi.

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        Türkiye'nin 2003 yılında yaklaşık 6 milyon araca sahip olduğunu ve bu dönemde trafik kazalarındaki ölüm oranının 5,72 seviyesinde bulunduğunu hatırlatan Boyraz, günümüzde araç sayısının 36 milyona ulaşmasına rağmen bu oranın 0,98'e gerilediğini belirtti. Ulaştırma projelerinin merkezinde insan hayatının bulunması gerektiğini vurgulayan Boyraz, "Bütün projelerinizi insan odaklı yapmanız lazım. Biz de ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyoruz" ifadelerini kullandı.

        "Osmangazi Köprüsünü bugün yapsaydık 97 milyar dolara mal oluyordu"

        Avrasya Tüneli'nden günde 80 bin aracın geçtiğini belirten Boyraz, "Marmaray ile günlük 750 bin yolcu taşıyoruz. Sadece bir saatliğine bu iki geçişi kapatsak İstanbul alabora olur. Osmangazi Köprüsü olmadan Kocaeli'den Gölcük'e, oradan Yalova'ya 'u' şeklinde 200 kilometre yol gidiyordu. Güzergahta 52 ışık var ve birer dakika dursanız 52 dakika sürer. Ortalama 20 litre benzin tüketimi var. Yani bin 800 lira tutuyor. Osmangazi Köprüsü ise bin küsur lira. Burası 55 milyar dolara mal oldu. Eğer biz bunu o gün yapmasaydık, bugün yapmış olsaydık 97 milyar dolara mal oluyordu. Bir de köprünün getirdiği gelir var, 3040 milyar dolar civarında. En önemlisi de bu projelerin yapişletdevret modelinde bir süresi var. Yani 10 yıl sonra buraya çıktığımızda tekrar bu projeler teslim edilmiş olacak" diye konuştu.

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        Boyraz konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. Konferanstan sonra düzenlenen çekilişle farklı fakültelerden 8 öğrenci, Turistik Doğu Ekspresi bileti hediye edildi. Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, biletleri öğrencilere takdim etti. Sakarya'da bulunan tren fabrikasına düzenlenecek geziye 100 öğrenci, İstanbul'da Beylerbeyi Sarayı ile Çamlıca Kulesine gerçekleştirilecek gezide de Kastamonu Üniversitesinden eğitim gören 50 öğrenci misafir edileceği belirtildi.

        Konferansa Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Küçük ve Prof. Dr. Mehmet Atalan da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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