Kastamonu Koru Yaylası'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor
Kastamonu'nun Taşköprü ile Çatalzeytin ilçeleri arasında yer alan Koru Yaylası'nın bir yanında sonbahar, diğer yanında kış yaşanıyor.
Kastamonu'nun Taşköprü ile Çatalzeytin ilçeleri arasında yer alan Koru Yaylası'nın bir yanında sonbahar, diğer yanında kış yaşanıyor.
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Koru Yaylası'nda güzel manzaralar oluşturdu.
Dağların bir yamacında sonbahar renkleri hakim olurken, diğer tarafı ise kar yağışının ardından beyaza büründü.
Bir tarafta kışın beyaz örtüsü, diğer tarafta sonbaharın renk cümbüşü ile dikkati çeken yayla, iki farklı mevsimin güzelliklerini aynı anda yaşatıyor.
Bölgedeki manzara, dronla görüntülendi.
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