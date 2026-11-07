Kastamonu'da kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor

Kastamonu’da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösteriyor. Kastamonu’nun il merkezini Cide ilçesine bağlayan Gebeoğlu mevkisi ile İnebolu ilçesine bağlayan Ecevit Geçidinde kar yağışı ulaşımda aksaklıklar yaşanmasına sebep oluyor. Gebeoğlu mevkiinde doğalgaz taşıyan tanker ile bazı tırlar, kar yağışı nedeniyle ilerlemedi. Yolda mahsur kalan bazı araçlar Karayolları ekiplerinin küreme çalışmasını bekledi.

Kastamonu’da il merkezini Cide ilçesi ve İnebolu ilçesine bağlayan güzergahlarda etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

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