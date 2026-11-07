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        Kastamonu'da dev dalgalar sahili dövdü

        Kastamonu'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürürken, sahil ilçelerinde dalgalar adeta sahili dövdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 18:26 Güncelleme:
        Kastamonu'da dev dalgalar sahili dövdü

        Kastamonu’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürürken, sahil ilçelerinde dalgalar adeta sahili dövdü.

        Kastamonu’nun Karadeniz kıyısındaki ilçelerinde fırtına etkili olmaya başladı. Cide ilçesinde akşam saatlerinde metrelerce yükseklikteki dev dalgalar sahili adeta dövdü. Fırtına uyarısının ardından Karayolları ve Cide Belediyesi ekipleri, iş makineleri ile sahil kesiminde önlem aldı. Hızı saatte 5075 kilometreyi bulan fırtına sebebiyle denizde oluşan dalgalar, sahil şeridinde etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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