Kastamonu'da dev dalgalar sahili dövdü

Kastamonu’nun Karadeniz kıyısındaki ilçelerinde fırtına etkili olmaya başladı. Cide ilçesinde akşam saatlerinde metrelerce yükseklikteki dev dalgalar sahili adeta dövdü. Fırtına uyarısının ardından Karayolları ve Cide Belediyesi ekipleri, iş makineleri ile sahil kesiminde önlem aldı. Hızı saatte 5075 kilometreyi bulan fırtına sebebiyle denizde oluşan dalgalar, sahil şeridinde etkisini sürdürüyor.

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