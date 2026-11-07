Komşularının haber alamadığı yaşlı adam evinde ölü bulundu
Kastamonu'nun Daday ilçesinde komşularının bir süredir haber alamadığı yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Kastamonu’nun Daday ilçesinde komşularının bir süredir haber alamadığı yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Olay, Daday ilçesi Davut köyü Çentekler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Fehmi T.’den bir süredir haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fehmi T., ekipler tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fehmi T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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