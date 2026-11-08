Kastamonu'da kar yağışı köyleri beyaza bürüdü

Kastamonu'da kar yağışı devam ediyor. İhsangazi ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı kent genelinde de aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yetkililer, hava sıcaklığının da sıfırın altına düştüğü kentte, vatandaşların kar lastiği olmadan araçlarıyla yola çıkmaması uyarısında bulundu.

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı köyleri beyaza bürdü.

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