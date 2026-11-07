Kastamonu'da kar yağışı sürüyor

Kastamonu'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde devam ediyor.

Kastamonu'da kar yağışı devam ediyor. Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili olmaya devam ediyor. Tosya ilçesinde yüksek rakımlı noktalardaki köyler yağan karla beyaza büründü. Kar yağışının gece boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.