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        Kastamonu'da kar yağışı sürüyor

        Kastamonu'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 23:55 Güncelleme:
        Kastamonu'da kar yağışı sürüyor

        Kastamonu'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde devam ediyor.

        Kastamonu'da kar yağışı devam ediyor. Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili olmaya devam ediyor. Tosya ilçesinde yüksek rakımlı noktalardaki köyler yağan karla beyaza büründü. Kar yağışının gece boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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