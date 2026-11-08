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        Kastamonu'da kar nedeniyle 230 köy yolu ulaşıma kapandı

        ​​​​​​​Kastamonu'da kar nedeniyle 230 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:37 Güncelleme:
        Kastamonu'da kar nedeniyle 230 köy yolu ulaşıma kapandı

        ​​​​​​​Kastamonu'da kar nedeniyle 230 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kentin yüksek rakımlı ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

        Kar yağışının ardından 230 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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