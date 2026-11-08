Kastamonu'da kar nedeniyle 230 köy yolu ulaşıma kapandı
Kastamonu'da kar nedeniyle 230 köy yolu ulaşıma kapandı.
Giriş: 08.11.2026 - 11:37 Güncelleme:
Kastamonu'da kar nedeniyle 230 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentin yüksek rakımlı ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışının ardından 230 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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