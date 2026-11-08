Kastamonu'da kar hayatı olumsuz etkiledi

Kastamonu'da dün etkili olan kar yağışı ara ara etkisini sürdürüyor. Kar yağışı sebebiyle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti. Kar yağışının etkili olduğu Azdavay ilçesinde elektrik ve doğal gaz kesintisi yaşandı. Yoğun kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksaklıkların yaşanmasına sebep olurken, elektrik ve doğal gaz kesintileri yaşandı.

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