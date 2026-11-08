Küre Dağları'nın bir yanı sonbahar, bir yanı kış

ÖZGÜR ALANTOR/SEMİH YÜKSEL - Bartın-Kastamonu sınırlarında bulunan Küre Dağları'nda sonbahar ve kış aynı anda hüküm sürüyor.

"Korunan Alanlar Ağı Parkları" (PAN Parks) sertifikasına sahip Küre Dağları, vadileri, yamaçları, dereleri ve kanyonlarıyla her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına seyrine doyumsuz manzaralar sunan Küre Dağları, orman içi çayırları, yamaçlardaki ormanları, kırsal dokuyla bütünleşen yerleşim alanları, biyolojik çeşitliliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Küre Dağları'nın Kastamonu sınırında kalan bölümünde sonbaharda yağan kar, dağın bazı bölümlerinde sonbahar ve kış manzarasını aynı anda sunuyor.

REKLAM

Zaman zaman sis bulutları arasında kaybolan dağ silsilesi de güzel görüntüler oluşturuyor.

Yamaçların alt kısımlarındaki ağaçlar sarıdan kırmızıya kadar çeşit çeşit renge bürünürken üst kesimlerde beyaz kar örtüsü görülüyor.

- "Bu doğayı görmelerini istiyoruz"

Küre Belediye Başkanı Salih Turan, AA muhabirine, bölgenin önemli doğal güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

Bölgenin şu anda çok güzel olduğunu anlatan Turan, "Bizim Küre'de kış olmazsa olmazımız ama bu yıl erken geldi. Bir tarafta sonbahar yaşanırken bir yanda da kış yaşanıyor. Kar, bu bölgenin olmazsa olmazı. İnşallah bereketli olur." dedi.

REKLAM

Yüksek dağlar dolayısıyla karın erken yağdığını vurgulayan Turan, "İnsanları bölgemizi görmeye davet ediyoruz. Bu doğayı görmelerini istiyoruz. Biraz önce İnebolu'dan geldik, orada kış yok. Kastamonu'da kış yok ama bu bölgede kış erken geldi, iyi ki de geldi diyoruz." şeklinde konuştu.

İsa Mutur da Küre Dağları'nın sonbahar renkleri ve kar örtüsüyle manzarasının güzel olduğunu dile getirerek, "Kışımız çok güzel. Normalde kış yılbaşı gibi gelirdi ama bu sene erken geldi. Şu anda Küre Dağları'nın bir tarafında sonbahar yaşanıyor, bir yanında kış yaşanıyor. Çok güzel bir manzara var. Burası çok güzel, herkesi bekleriz." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Ahmet Uzun da bölgede iki mevsimin birlikte yaşandığını belirterek, "Küre Dağları'nda şu anda sonbaharı da kışı da görürsünüz." dedi.