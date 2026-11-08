Kastamonu'da 230 köy yolu, kardan kapandı

Kastamonu'da dün başlayan ve etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle il genelinde 230 köy yolunun ulaşıma kapandı. Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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