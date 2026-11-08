Aç kalan tilkiyi vatandaşlar tavukla besledi

İhsangazi ilçesinde yiyecek arayan yavru tilkiyi gören aile, onu yanlarındaki tavuk etiyle besledi. Vatandaşlar daha sonra yoluna devam ederken, tilki de geldiği ormanlık alana dönerek gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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