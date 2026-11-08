Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 230 köy yolunun 103'ü ulaşıma açıldı
Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 230 köy yolunun 103'ü ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.
Giriş: 08.11.2026 - 18:33 Güncelleme:
Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 230 köy yolunun 103'ü ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.
Kentin yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarının açılması için yoğun çalışma yürüttü.
Bu kapsamda sabah saatlerinde kapalı olan 230 köy yolunun 103'ü tekrar ulaşıma açıldı.
Ekipler ulaşıma kapalı bulunan 127 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.
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