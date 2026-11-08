Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 230 köy yolunun 103'ü ulaşıma açıldı

Bu kapsamda sabah saatlerinde kapalı olan 230 köy yolunun 103'ü tekrar ulaşıma açıldı.

Kentin yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarının açılması için yoğun çalışma yürüttü.

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