Kastamonu'nun ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı ile birlikte ilçelerin çevresindeki ormanlık alanlarda da güzel manzaralar oluştu.

Karın aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.

Karayolları ekipleri ile İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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