Kastamonu'da 127 köy yolu, kardan kapandı (2)

Kastamonu'da etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 230 köy yolundan 103'ü İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. 127 köy yolunun ulaşıma açılması için de çalışmalar devam ediyor.

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