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        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da 127 köy yolu, kardan kapandı (2)

        Kastamonu'da 127 köy yolu, kardan kapandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 19:27 Güncelleme:
        Kastamonu'da 127 köy yolu, kardan kapandı (2)

        103 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

        Kastamonu'da etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 230 köy yolundan 103'ü İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. 127 köy yolunun ulaşıma açılması için de çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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