Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü araçtan uçtu

Yaralının durumunun ağır olduğu bildirilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, TosyaÇankırı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre A. idaresindeki 06 EIM 490 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan Emre A. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

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