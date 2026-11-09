Ilgaz Dağı'nda beyaz örtüyle kaplanan ormanlar dronla görüntülendi
Ilgaz Dağı'nda kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar dronla görüntülendi.
Ilgaz Dağı'nda kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar dronla görüntülendi.
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda hafta sonu kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışıyla ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Bozkurt ilçesindeki Deresökü Orman Parkı'nda da mevsimin ilk karı güzel görüntüler oluşturdu.
Kastamonu'da Ilgaz'dan sonra en yüksek dağ olan Yaralıgöz'ün eteklerinde yer alan ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki 1250 metre rakımlı orman parkının beyaz örtüyle buluşması ortaya güzel görüntüler çıkardı.
Parkın içerisinde bulunan göletin yüzeyi de hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle dondu.
Doğada oluşan manzaralar dron kamerasıyla kaydedildi.
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