Ilgaz Dağı'nda beyaz örtüyle kaplanan ormanlar dronla görüntülendi

Kastamonu'da Ilgaz'dan sonra en yüksek dağ olan Yaralıgöz'ün eteklerinde yer alan ​​​​​​​ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki 1250 metre rakımlı orman parkının beyaz örtüyle buluşması ortaya güzel görüntüler çıkardı.

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