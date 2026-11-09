Kastamonu'da kar manzaraları havadan görüntülendi

Kastamonu'da hafta sonu yağan kar köyler, ilçe merkezleri ve ormanları beyaz örtüyle kapladı. Ağlı ilçesinde de etkili olan kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara mest etti. İlçedeki ormanlar ve ortaya çıkan kar manzaraları havadan görüntülendi.

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