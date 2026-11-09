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        Kastamonu'da kar manzaraları havadan görüntülendi

        Kar yağışıyla beyaza bürünen Kastamonu'nun Ağlı ilçesi havadan görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:49 Güncelleme:
        Kastamonu'da kar manzaraları havadan görüntülendi

        Kar yağışıyla beyaza bürünen Kastamonu'nun Ağlı ilçesi havadan görüntülendi.

        Kastamonu'da hafta sonu yağan kar köyler, ilçe merkezleri ve ormanları beyaz örtüyle kapladı. Ağlı ilçesinde de etkili olan kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara mest etti. İlçedeki ormanlar ve ortaya çıkan kar manzaraları havadan görüntülendi.

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