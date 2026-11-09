Küre'de Strafor Arı Kovanı Dağıtım Programı düzenlendi

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Küre Kaymakamı Hasan Çakır, Küre Belediye Başkanı Salih Turan, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç ile kurum amirleri katıldı.

Küre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından arıcılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında vatandaşlara arı kovanları teslim edildi.

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