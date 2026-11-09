Kastamonu'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Giriş: 09.11.2026 - 23:42 Güncelleme:
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
R.K. idaresindeki 37 ACM 856 plakalı otomobil, Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü R.K. ile S.E. yaralandı.
Ambulanslarla Devrekani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan S.E. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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