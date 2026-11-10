Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ev ve ahır kullanılamaz hale geldi

Diğer evlere sıçramadan söndürülen yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine yangına Taşköprü Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

İlçeye bağlı Tokaş köyü Aşağı Mahalle'de Erdoğan Taşar'a ait iki katlı ev ve bitişiğindeki ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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