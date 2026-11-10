Küre'de 19 arıcıya 210 yeni kovan teslim edildi

Kastamonu'nun Küre ilçesinde arıcılara yüzde 75 hibeli 210 strafor arı kovanı dağıtıldı.

Kastamonu'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Strafor Arı Kovanı Projesi çerçevesinde ilçede 19 arıcıya toplam 210 strafor arı kovanı teslim edildi. Toplam 730 bin TL bütçeyle hazırlanan proje çerçevesinde kovanlar yüzde 75 hibe desteğiyle çiftçilere ulaştırıldı. Proje ile arı kolonilerinin zorlu kış şartlarından daha az etkilenmesi, kış kayıplarının en aza indirilmesi, arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve üreticilerin ekonomik kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Düzenlenen kovan dağıtım törenine AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Küre Kaymakamı Hasan Çakır, Belediye Başkanı Salih Turan, Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Pehlivan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, Arıcılar Birliği Temsilcisi Mustafa Karamustafa katıldı.

Törende kovanlar arıcılara dağıtıldı.