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        Avrupa üçüncüsü milli boksör, gözünü altın madalyaya dikti

        BİLAL KAHYAOĞLU - Milli boksör Esmanur Lök, daha önce üçüncülük elde ettiği 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bu kez altın madalya kazanmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Avrupa üçüncüsü milli boksör, gözünü altın madalyaya dikti

        BİLAL KAHYAOĞLU - Milli boksör Esmanur Lök, daha önce üçüncülük elde ettiği 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bu kez altın madalya kazanmayı hedefliyor.

        Eğitim gördüğü lisede açılan bir kurs sayesinde boksa başlayan Esmanur'un kariyerinde 7 Türkiye şampiyonluğu ile 23 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda üçüncülüğü bulunuyor.

        Hırvatistan'da 14-25 Kasım'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan 22 yaşındaki milli boksör, şampiyonada altın madalya almak için yumruklarını güçlendiriyor.

        60 kiloda ringe çıkan Esmanur Lök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksa 7 yıl önce başladığını belirtti.

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        Boksa başladıktan üç ay sonra katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu anlatan Esmanur, "Şu an Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Çok güzel gidiyor. Bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü olmuştum. Avrupa şampiyonuna yenilmiştim. Bu yıl Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyorum. İnşallah da olacak." dedi.

        Ağustos ayında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nın ardından yoğun tempoda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Esmanur, "Şu an takımımız gayet iyi gidiyor. Kamp sürecimiz verimli geçiyor. Herkes özverili bir şekilde çalışıyor. Yoğun tempoda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

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        Türk kadın boksörlerin uluslararası alanda önemli başarılara imza attığına dikkati çeken Esmanur, başarılı milli sporcuları kendilerine örnek aldıklarına işaret etti.

        - "Türkiye kadın boksuna liderlik ediyor"

        Türkiye'de kadın boksunun durumunu değerlendiren Esmanur, "Türkiye şu anda boksta birinci sıralarda. Kadın boksuna liderlik ediyor. Önümüzde Busenaz ablalar var. Bize çok güzel rol model oluyorlar. Onların izinden gidiyoruz. Çok istikrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Önümüz açık." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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