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        Kazada ağır yaralanan inşaat işçisi hayatını kaybetti

        Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde, hafif ticari aracın refüjdeki aydınlatma direğine çarpması neticesinde ağır yaralanan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Kazada ağır yaralanan inşaat işçisi hayatını kaybetti

        Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde, hafif ticari aracın refüjdeki aydınlatma direğine çarpması neticesinde ağır yaralanan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde İneboluKastamonu kara yolu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki 37 ACM 856 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki Seyithan Ereken yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Seyithan Ereken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ereken’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

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        Öte yandan Ereken’in, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden Kastamonu’nun İnebolu ilçesine inşaatta çalışmak üzere geldiği öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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