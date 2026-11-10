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        Kastamonu Üniversitesi dünya sıralamasında 2 bin 22'nci sırada yer aldı

        Kastamonu Üniversitesi, Leiden Ranking Open Edition 2026 sonuçlarında dünya genelinde 2 bin 22'nci, Avrupa'da 599'uncu sırada yer aldı. Üniversite, Yaşam ve Yer Bilimleri alanında ise Türkiye genelinde 24'üncü sıraya yerleşti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Kastamonu Üniversitesi dünya sıralamasında 2 bin 22'nci sırada yer aldı

        Kastamonu Üniversitesi, Leiden Ranking Open Edition 2026 sonuçlarında dünya genelinde 2 bin 22’nci, Avrupa’da 599’uncu sırada yer aldı. Üniversite, Yaşam ve Yer Bilimleri alanında ise Türkiye genelinde 24’üncü sıraya yerleşti.

        Kastamonu Üniversitesi, Leiden Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından açıklanan Leiden Ranking Open Edition 2026 sonuçlarında dünya, Avrupa ve Türkiye sıralamalarında yer aldı. Yayın sayısı esas alınarak hazırlanan genel sıralamada dünya genelinde 2 bin 22’nci, Avrupa’da 599’uncu sırada konumlanan üniversite, alan bazlı sıralamalarda da yer aldı. Yaşam ve Yer Bilimleri alanında dünya genelinde bin 130’uncu, Avrupa’da 337’nci, Türkiye’de ise 24’üncü sırada konumlandı.

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        Leiden Ranking Open Edition 2026, üniversitelerin bilimsel araştırma performansını OpenAlex veri tabanından elde edilen yayın ve atıf verileri üzerinden değerlendiriyor. Bilimsel etki, araştırma iş birlikleri ve açık erişim gibi farklı göstergeleri esas alan sıralama, üniversitelerin araştırma faaliyetlerine ilişkin uluslararası düzeyde karşılaştırmalı bilgiler sunuyor.

        Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Leiden Ranking 2026 sonuçlarının üniversitenin bilimsel yayın performansı ve uluslararası görünürlüğü açısından değerli göstergeler sunduğunu belirtti. Uluslararası sıralamaların yalnızca mevcut konumu ortaya koyan bir ölçüt olarak değil, bilimsel üretimin niteliğini ve sürdürülebilir gelişimini takip etme açısından da değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Topal, üniversitenin araştırma, yayın ve bilimsel iş birliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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