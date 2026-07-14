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        Karadeniz'de kıyıya vuran yunus yavrusu kurtarıldı

        Kastamonu'nun Abana ilçesinde kıyıya vuran yunus yavrusu, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Karadeniz'de kıyıya vuran yunus yavrusu kurtarıldı

        Kastamonu'nun Abana ilçesinde kıyıya vuran yunus yavrusu, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

        Harmason mevkisinde sığ sudaki yunus yavrusunu fark eden Recep ve eşi Şeyda Atacan, sopa yardımıyla yunusu denize yönlendirdi.

        Bir süre sonra yüzmeye başlayan yunus, derin suya ulaşarak gözden kayboldu.

        Recep Atacan, denizi seyretmek için kıyıya indiklerinde yunusu gördüklerini söyledi.

        Atacan, "Eşimle yunusu kurtarmak için yardıma gittik. Bir sopayla balığı denize doğru iterek yüzdürmeye çalıştım. Bir süre sonra yüzmeye başladı ve açıklara doğru uzaklaştı. Yavru balığı yeniden yaşama döndürdüğümüz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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