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        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kastamonu'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 22:47 Güncelleme:
        Kastamonu'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        İsmail Yıldırım idaresindeki 37 EV 690 plakalı otomobil ile E.K. yönetimindeki 37 ABS 531 plakalı traktör, Kornopa köyü mevkisinde çarpıştı.

        Kazada İsmail Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti, traktör sürücüsü E.K. ise yaralandı.

        Yaralı ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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