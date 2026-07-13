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        Şehit Pilot Üsteğmen İsmail Şalcı Tosya'da kabri başında anıldı

        Şehit Hava Pilot Üsteğmen İsmail Şalcı, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Şehit Pilot Üsteğmen İsmail Şalcı Tosya'da kabri başında anıldı

        Şehit Hava Pilot Üsteğmen İsmail Şalcı, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kabri başında anıldı.

        Ankara'da 1979 yılında şehit olan İsmail Şalcı için Tosya Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki kabri başında anma programı düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan tarafından dua edildi.

        Anma programına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Mutlu Cenkış, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Murat Gültekin, protokol üyeleri gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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