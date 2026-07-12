Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kiraz yedikten sonra rahatsızlanarak hayatını kaybeden kişinin eşi de tedavi gördüğü hastanede öldü

        Kiraz yedikten sonra rahatsızlanarak hayatını kaybeden kişinin eşi de tedavi gördüğü hastanede öldü

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kiraz yedikten sonra rahatsızlanarak yaşamını yitiren kişinin eşi de hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 20:18 Güncelleme:
        Kiraz yedikten sonra rahatsızlanarak hayatını kaybeden kişinin eşi de tedavi gördüğü hastanede öldü

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kiraz yedikten sonra rahatsızlanarak yaşamını yitiren kişinin eşi de hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Rahime Derin, 11 gündür tedavi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Karabey köyünde 1 Temmuz'da kiraz yedikten sonra 63 yaşındaki Ahmet ve eşi Rahime Derin, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çiftten Ahmet Derin, 3 Temmuz'da yaşamını yitirmişti. Derin çiftinin kiraz yedikleri ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı atıldığı, bu nedenle rahatsızlanmış olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz açık
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz açık
        Wimbledon'un kralı Sinner!
        Wimbledon'un kralı Sinner!
        Dalından kiraz yediler, hayatlarını kaybettiler!
        Dalından kiraz yediler, hayatlarını kaybettiler!
        Trossard'da işlem tamam!
        Trossard'da işlem tamam!
        Ersin Destanoğlu resmen Al Jazira'da!
        Ersin Destanoğlu resmen Al Jazira'da!
        Hikayesi herkesi ağlatmıştı! Kırmızılı kadın hayatını keybetti
        Hikayesi herkesi ağlatmıştı! Kırmızılı kadın hayatını keybetti
        Doğan Alemdar'dan Nübel açıklaması!
        Doğan Alemdar'dan Nübel açıklaması!
        Kahreden kaza! Bir aile yok oldu!
        Kahreden kaza! Bir aile yok oldu!
        Mete Gazoz, altın madalya kazandı!
        Mete Gazoz, altın madalya kazandı!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Souvenirs d'İlber
        Souvenirs d'İlber
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        Pazarlık payını artıracak
        Pazarlık payını artıracak
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Aşıklar Dünya Kupası maçında

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da orman yangınında 40 dönümlük alan zarar gördü
        Kastamonu'da orman yangınında 40 dönümlük alan zarar gördü
        Kiraz yedikten sonra ölen vatandaşın ardından eşi de vefat etti
        Kiraz yedikten sonra ölen vatandaşın ardından eşi de vefat etti
        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı
        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Kastamonu'da denize uçan otomobilin sürücüsü öldü
        Kastamonu'da denize uçan otomobilin sürücüsü öldü