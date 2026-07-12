Kiraz yedikten sonra rahatsızlanarak hayatını kaybeden kişinin eşi de tedavi gördüğü hastanede öldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kiraz yedikten sonra rahatsızlanarak yaşamını yitiren kişinin eşi de hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Rahime Derin, 11 gündür tedavi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Karabey köyünde 1 Temmuz'da kiraz yedikten sonra 63 yaşındaki Ahmet ve eşi Rahime Derin, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çiftten Ahmet Derin, 3 Temmuz'da yaşamını yitirmişti. Derin çiftinin kiraz yedikleri ağacın bulunduğu bölgeye yaklaşık 15 gün önce tarım ilacı atıldığı, bu nedenle rahatsızlanmış olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.

