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        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 18:34 Güncelleme:
        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kastamonu-Sinop kara yolu Hanönü ilçesi girişinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 22 NP 804 plakalı otomobil ile 06 FSF 418 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada araçlardaki A.G. (11), N.D. (53), İ.D. (54), K.D. (25) ve F.T. (40) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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